CAMBIAMENTO Chi controlla il futuro? Il ruolo di San Marino tra innovazione e geopolitica dei capitali Tematiche al centro dell'evento "The Geopolitical Edge" che aveva, tra i relatori, il fondatore di BKN301 e SM Capital Stiven Muccioli

Un mondo sempre più frammentato, nuovi conflitti ed equilibri geopolitici, potenze in ascesa. Nel 2026 gli investimenti non rispondono più a logiche esclusivamente economiche, ma diventano strumenti di politica industriale e di posizionamento strategico. A spiegarlo è Stiven Muccioli, fondatore e amministratore delegato di BKN301 e creatore di SM Capital, tra i relatori del forum “The Geopolitical Edge – Chi controlla il futuro?”, organizzato in provincia di Lecco dal Sandwich Club.

Al centro le nuove dinamiche della finanza, l'intelligenza artificiale, l'energia e il potere oggi. A confronto economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle istituzioni per analizzare le grandi trasformazioni in atto.

"San Marino - spiega Muccioli - è un Paese che, a livello di intermediazione politica e finanziaria, può giocare assolutamente un ruolo centrale in questa partita, visto che è un Paese al di fuori dell'Unione Europea, al momento, e con rapporti con l'Italia, entrambi legami naturali. Di conseguenza può giocare un ruolo di intermediazione molto importante. Il mio contributo si è incentrato sulla mia convinzione che l'Italia, e di conseguenza San Marino e più in generale l'Europa del Sud, debba guardare verso l'area del Mediterraneo allargato sul piano dei punti di influenza strategica per l'innovazione. Abbiamo illustrato come la nostra attività, ad esempio SM Capital, cerchi di influenzare questa strategia e di portarla a termine. Oggi stiamo investendo in banche digitali e in realtà legate all'intelligenza artificiale, in Iraq, Georgia, Qatar, Arabia Saudita ed Egitto, proprio per creare dei ponti con l'Europa del Sud, San Marino e l'Italia".

Nel servizio l'intervista a Stiven Muccioli (fondatore BKN301 e SM Capital)

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