Chiesanuova: partiti i lavori di ampliamento per lo stabilimento Alutitan. Ciacci: “Un investimento strategico per il Paese”

La Segreteria di Stato per il Territorio annuncia con soddisfazione l’avvio del cantiere per l’ampliamento dello stabilimento Alutitan, situato nel Castello di Chiesanuova. Un progetto rilevante, che punta a rafforzare il tessuto produttivo sammarinese e ad accompagnare la crescita di una delle aziende storiche del settore dell’alluminio.

L’intervento prevede la realizzazione di nuovi spazi dedicati al magazzino e alle lavorazioni meccaniche, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva e migliorare l’efficienza dei processi industriali. Si tratta, come sottolineato dalla Segreteria, di un investimento strategico che testimonia l’evoluzione continua di una realtà imprenditoriale saldamente radicata sul territorio, in grado di generare valore economico e occupazionale per l’intero Paese.

A sottolineare l’importanza dell’intervento anche la presenza al cantiere del Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, accompagnato dai tecnici incaricati e dai rappresentanti aziendali. «Questo ampliamento – ha dichiarato Ciacci – è la dimostrazione concreta di come le imprese sammarinesi siano pronte a investire sul futuro, contribuendo a rendere il nostro sistema economico più competitivo e sostenibile».

Il settore industriale, evidenzia la Segreteria, resta un pilastro fondamentale per l’economia della Repubblica di San Marino, e la vicinanza delle istituzioni al mondo produttivo rappresenta un elemento chiave per sostenerne sviluppo e innovazione.

I lavori si svolgeranno nei prossimi mesi secondo un cronoprogramma già definito, in coordinamento con gli uffici tecnici competenti.

