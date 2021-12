Chiusura anticipata scuole, la CSdL chiede di estendere l'indennità di malattia

La CSdL fa sapere di aver inviato oggi una lettera alle Segreterie di Stato per la Sanità, per l'Istruzione e per il Lavoro, in relazione alla decisione di anticipare la chiusura delle scuole. Dal 18 dicembre saranno infatti chiusi gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole elementari, mentre le scuole medie e superiori in quel periodo continueranno la lezioni con la didattica a distanza. A questo proposito, la CSdL chiede che uno dei genitori con figli che frequentano le scuole che saranno chiuse anticipatamente, possa usufruire dal 18 al 23 dicembre dell'indennità di malattia, al pari dei genitori che hanno i figli in DAD, così come previsto per queste situazioni dal Decreto Legge 197.