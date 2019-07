Cis cambia nome, nasce "Banca Nazionale Sammarinese"

Banca CIS

Domani scade a mezzanotte la sospensione dei pagamenti del Cis e – come comunica il Commissario Straordinario Sido Bonfatti - il provvedimento cesserà di produrre i suoi effetti. La banca sarà assoggettata al programma di "Risoluzione" emanato da Via del Voltone e si chiamerà Banca Nazionale Sammarinese. La sua attività proseguirà regolarmente e da lunedì le somme depositate saranno immediatamente disponibili.

Banca Centrale assumerà il ruolo di proprietario di BNS al 100% conferendole il capitale necessario per operare. Come noto, le passività di Banca CIS nei confronti dei Fondi Pensione verranno trasferite al Veicolo Pubblico controllato dallo Stato. Le passività verso correntisti e depositanti protetti sino ai 100.000 euro saranno trasferite a Bac, Bsi, e Bsm. La migrazione dei conti è stata avviata e una volta perfezionata, ciascun cliente sarà avvisato sull'avvenuto trasferimento e a quali sportelli rivolgersi. A quel punto i “depositi protetti” saranno immediatamente ed integralmente disponibili presso le tre banche.

L'eventuale importo eccedente i 100.000 euro, saranno invece convertiti in obbligazioni di Banca Nazionale Sammarinese, rimborsabili a scadenze variabili in relazione all'entità delle singole passività, garantite integralmente dallo Stato. I titoli dei Clienti emessi da soggetti terzi potranno, su richiesta, essere liquidati immediatamente, ferme restando le limitazioni previste dalla Legge. Per taluni soggetti come soci e amministratori occorrerà infatti attendere la conclusione di eventuali azioni giudiziarie.

Capitolo dipendenti: una parte verrà distaccata temporaneamente e a parità di condizioni nelle tre banche, tutti gli altri rimarranno in servizio presso la Banca Nazionale Sammarinese che pubblicherà sul sito le risposte alle domande più frequenti, aggiornando di volta in volta la clientela sul programma di risoluzione. C'è anche un numero dedicato alle urgenze: 0549.87.41.55

Leggi il comunicato stampa integrale di BANCA CIS S.p.A. in A.S.