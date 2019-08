E' in corso a Palazzo Begni l'incontro tra Segreteria Finanze, Banca Centrale e le forze politiche per fare il punto sul Credito Industriale Sammarinese. Un confronto ritenuto necessario visto il rallentamento della migrazione dei conti correnti agli altri Istituti di credito, ragion per cui i correntisti hanno ancora i soldi bloccati.

Seguiranno aggiornamenti