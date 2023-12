NATALE Codacons, Natale quest'anno costerà 22 miliardi a famiglie Circa il 12,6% in più (2,5 miliardi) rispetto allo scorso anno

Verso la settimana che porta al Natale, Codacons traccia le stime. Il Natale 2023 costerà complessivamente 22,3 miliardi di euro alle famiglie italiane, circa il 12,6% in più rispetto allo scorso anno. Le famiglie metteranno sotto l'albero un totale di 7,5 miliardi di euro in termini di regali destinati ad amici e parenti, con una spesa in aumento del 12% sul 2022. Per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo di Natale si spenderanno oltre 2,8 miliardi, circa il 6% in più rispetto allo scorso anno. Milioni di italiani si metteranno poi in viaggio durante le festività natalizie generando un giro d'affari stimato in 11,6 miliardi di euro (+15% sul 2022), mentre ammonterà a circa 370 milioni di euro la spesa complessiva per il pranzo di Natale nei ristoranti italiani (+5% sul 2022).

In totale, quindi, a parità di consumi il Natale 2023 costerà 2,5 miliardi in più rispetto allo scorso anno. A far crescere la spesa degli italiani non è certo l'incremento dei consumi, ma sono i pesanti rincari dei prezzi che interessano diversi settori, dagli alimentari ai viaggi, passando per ristorazione e strutture ricettive.

