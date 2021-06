Coe, Moneyval: "Bene San Marino su lotta a riciclaggio"

Moneyval, l'organismo del Consiglio d'Europa che valuta le misure adottate dagli Stati per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, "riconosce", nel suo ultimo rapporto "i progressi compiuti" da San Marino per combattere questi fenomeni. Ma "invita le autorità sammarinesi a migliorare il quadro normativo e a rafforzare l'applicazione pratica delle misure per combattere contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo". La valutazione fatta da Moneyval per San Marino è comunque "positiva". I buoni risultati ottenuti si riflettono nel fatto che il Titano è tra i soli 5 Stati, insieme a Santa Sede, Russia, Armenia e Israele, che sarà soggetto a un regolare processo di monitoraggio per il quinto ciclo di valutazione, anziché uno rafforzato, come nel caso di altre 16 giurisdizioni già esaminate.







Nel rapporto su San Marino, di oltre 200 pagine, Moneyval valuta positivamente anche il "quadro generale delle misure adottate per favorire la cooperazione internazionale". Questo, osserva il Moneyval, permette a San Marino di fornire un'assistenza giudiziaria reciproca generalmente tempestiva e costruttiva. (Ansa)