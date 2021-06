Coe, Moneyval: "Bene San Marino su lotta a riciclaggio"

Coe, Moneyval: "Bene San Marino su lotta a riciclaggio".

Moneyval, l'organismo del Consiglio d'Europa che valuta le misure adottate dagli Stati per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, "riconosce", nel suo ultimo rapporto "i progressi compiuti" da San Marino per combattere questi fenomeni. Ma "invita le autorità sammarinesi a migliorare il quadro normativo e a rafforzare l'applicazione pratica delle misure per combattere contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo". La valutazione fatta da Moneyval per San Marino è comunque "positiva". I buoni risultati ottenuti si riflettono nel fatto che il Titano è tra i soli 5 Stati, insieme a Santa Sede, Russia, Armenia e Israele, che sarà soggetto a un regolare processo di monitoraggio per il quinto ciclo di valutazione, anziché uno rafforzato, come nel caso di altre 16 giurisdizioni già esaminate.

[Banner_Google_ADS]

Nel rapporto su San Marino, di oltre 200 pagine, Moneyval valuta positivamente anche il "quadro generale delle misure adottate per favorire la cooperazione internazionale". Questo, osserva il Moneyval, permette a San Marino di fornire un'assistenza giudiziaria reciproca generalmente tempestiva e costruttiva. (Ansa)





I più letti della settimana: