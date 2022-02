Colazione più cara a San Marino: da ieri aumentati i prezzi dei prodotti di caffetteria

Da ieri a San Marino la colazione al bar costa di più. Sancito dal Congresso di Stato l’aumento dei prezzi per i prodotti di caffetteria nei locali pubblici. L’aumento riguarda tutti i prodotti a listino ed è di 10 centesimi per caffè, cappuccino, thè e acqua in bottiglia piccola con la sola eccezione del caffè decaffeinato, il cui rialzo è di di 20 centesimi. Dopo mesi di discussioni il governo ha accolto la richiesta di Usot, ufficializzando la decisione con una ordinanza approvata lunedì scorso ed entrata in vigore ieri. L’ultimo ritocco del listino dei prezzi di caffetteria risaliva agli inizi del 2018. La decisione era già stata assunta a metà gennaio dalla Commissione Prezzi, organismo in cui sono presenti il Segretario al Commercio ed i rappresentanti di tutte le associazioni di categoria e dei sindacati.