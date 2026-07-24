Colombini, annunciato sciopero di un’intera giornata contro la "turbo flessibilità"

Dipendenti di Colombini

Un’intera giornata di sciopero per fermare l’introduzione di una maggiore flessibilità individuale negli orari, nei turni e negli stabilimenti. È la protesta proclamata per lunedì 27 luglio alla Colombini S.p.A. dalle federazioni industria di CSdL, CDLS e USL, insieme alla rappresentanza sindacale aziendale.

Secondo le organizzazioni sindacali, il nuovo contratto aziendale consentirebbe di modificare, per ciascun dipendente, orario, turno o sede di lavoro con un preavviso di cinque giorni. Una soluzione definita dai sindacati "turbo flessibilità", che rischierebbe di rendere più difficile conciliare il lavoro con gli impegni personali e familiari. La mobilitazione arriva dopo l’interruzione, comunicata dall’azienda il 24 maggio, della trattativa per il rinnovo del contratto aziendale, scaduto da oltre due anni. Il confronto era in corso da circa un anno e mezzo e, nelle scorse settimane, i lavoratori avevano già scioperato contro la flessibilità obbligatoria.

Nel comunicato, i sindacati richiamano anche i risultati economici dell’impresa: oltre 9 milioni di euro di utile netto nel 2025 e 7 milioni nel 2024. Contestano inoltre il ricorso alla cassa integrazione per la crisi di mercato, ricordando che il relativo fondo avrebbe rimborsato alla Colombini più di 700mila euro nel 2025 e oltre 1,1 milioni nel 2024. Per le organizzazioni dei lavoratori, una parte maggiore della ricchezza prodotta dovrebbe essere redistribuita a tutto il personale, compresi coloro che hanno subito una riduzione del reddito durante i periodi di cassa integrazione.

L’obiettivo dello sciopero è riaprire la trattativa e modificare le condizioni proposte dall’azienda. Il ritrovo è previsto nello stabilimento di Rovereta 1: alle 6.00 per il personale di produzione e alle 8.00 per impiegati e personale d’ufficio.











