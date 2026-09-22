Colombini completa l'acquisizione di Snaidero: fatturato globale verso 320 milioni

Il gruppo sammarinese Colombini avvia ufficialmente il rilancio di Snaidero, storico marchio friulano delle cucine di alta gamma: con il closing dell'operazione avvenuto a inizio settembre, il gruppo ha acquisito il 70% dell'azienda con sede a Maiano, in provincia di Udine, rilevando anche la consociata Snaidero Uk. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore. L'operazione porta il fatturato consolidato del gruppo Colombini a 310-320 milioni di euro, con circa mille addetti cui si aggiungono i 220 dipendenti di Snaidero e i 20 di Snaidero Uk.

Il presidente e ceo Emanuel Colombini inquadra l'acquisizione come "un tassello strategico nella visione di lungo periodo del gruppo", con l'obiettivo di "creare un polo italiano delle cucine e dell'arredamento, capace di valorizzare le competenze e i distretti produttivi italiani." Nell'articolo c'è un passaggio che riguarda anche San Marino: il presidente Colombini sottolinea che lo stabilimento di Maiano è destinato a diventare il principale sito produttivo per le cucine dei marchi Colombini, "dato che il plant di San Marino è già oggi saturo."

L'amministratore delegato Giovanni Battista Vacchi conferma la visione industriale: "Vogliamo sostenere lo sviluppo di Snaidero e delle altre società, attraverso investimenti mirati, la valorizzazione delle sinergie commerciali e produttive e la creazione delle condizioni per una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo."

Il nuovo cda di Snaidero è composto da Emanuel Colombini, presidente, Giovanni Battista Vacchi, consigliere e amministratore delegato di Colombini Group, Claudio Cecchetti nel ruolo di amministratore delegato di Snaidero, Emanuele Soccodato consigliere, in aggiunta ad un consigliere di minoranza. A Edi Snaidero la carica di presidente onorario. Gli altri soci sono: Invitalia Friuli, Arrow Capital e Snaidero.

Il quotidiano di Confindustria spiega che il nuovo Cda è al lavoro sul nuovo piano industriale dell'azienda friulana, "che esce da una lunga fase di ristrutturazione con numeri e carte ancora validissime da spendere sul mercato", ovvero una capacità produttiva di oltre 10mila composizioni cucina l'anno, un fatturato di circa 38 milioni di euro e una presenza commerciale solida in oltre 60 Paesi del mondo, attraverso oltre 400 punti vendita tra Italia ed estero, che si aggiungono agli 890 negozi di Colombini.











