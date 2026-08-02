LAVORO Colombini, dai sindacati l'appello all'azienda: "Torni al tavolo della trattativa" Le Federazioni Industria di CSdL, CDLS e USL e la Struttura Sindacale Aziendale ribadiscono la volontà di raggiungere “un accordo equilibrato, dignitoso e rispettoso del contributo quotidiano di tutte le maestranze della Colombini”

Colombini, dai sindacati l'appello all'azienda: "Torni al tavolo della trattativa".

“Colombini torni immediatamente al tavolo della trattativa”. È l’appello lanciato dalle Federazioni Industria di CSdL, CDLS e USL e dalla Struttura Sindacale Aziendale dopo lo sciopero di lunedì 27 luglio, che, riferiscono i sindacati, ha registrato un’alta adesione tra lavoratrici e lavoratori.

Le organizzazioni sindacali tornano a chiedere la riapertura del confronto per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, interrotto unilateralmente dall’azienda dopo mesi di negoziato. “Le Organizzazioni sindacali non hanno mai abbandonato la trattativa”, sottolineano, ribadendo la volontà di raggiungere “un accordo equilibrato, dignitoso e rispettoso del contributo quotidiano di tutte le maestranze della Colombini”. La mobilitazione proseguirà fino alla ripresa del negoziato e resta confermato il blocco della flessibilità obbligatoria.

“Rispetto all’accordo sottoscritto nel 2014, che ha successivamente determinato insoddisfazione per i lavoratori, il contesto è profondamente cambiato”, hanno affermato i segretari delle Federazioni Industria Agostino D’Antonio per la CSdL, Paride Neri per la CDLS e Daniele Tomasetti per l’USL. Il confronto per il rinnovo dell’accordo di secondo livello era iniziato nei primi mesi del 2024. Secondo i sindacati, dopo un’intesa verbale raggiunta a dicembre, Colombini avrebbe presentato al momento della firma una nuova proposta ultimativa, giudicata inaccettabile, per poi interrompere la trattativa.

La proposta aziendale subordinerebbe il riconoscimento del premio una tantum per il 2025, dell’indennità di reperibilità per chi deve lavorare il sabato e di un premio di risultato non legato all’utilizzo della Cassa integrazione all’accettazione di un ulteriore ampliamento della flessibilità organizzativa. La misura consentirebbe di modificare su base individuale orari, turni e stabilimento di lavoro con soli cinque giorni di preavviso.

“Questa richiesta avrebbe un impatto devastante sulla vita quotidiana delle persone, sulla gestione familiare e sulla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita”, affermano CSdL, CDLS e USL. Secondo le organizzazioni, la proposta non sarebbe mai stata presentata durante i mesi di confronto, ma avanzata soltanto al momento della firma. I sindacati ricordano che nel 2014 Colombini attraversava una fase critica e che lavoratori e organizzazioni sindacali contribuirono alla salvaguardia dell’azienda e dei posti di lavoro. Oggi, aggiungono, il gruppo è “economicamente solido e in espansione sul mercato” e, a fronte di una richiesta di Cassa integrazione nel 2025 per circa 700 mila euro con causale “crisi di mercato”, avrebbe chiuso l’ultimo esercizio con un utile di 9 milioni di euro.

La proposta aziendale è stata respinta dal 75% dei partecipanti al referendum promosso tra i dipendenti. Un risultato che, secondo i sindacati, conferma la volontà dei lavoratori di non rinunciare ai propri diritti, a partire dall’equilibrio tra vita privata e lavoro. CSdL, CDLS e USL denunciano inoltre un clima “particolarmente pesante” all’interno dell’azienda e chiedono che prevalgano “il buon senso, il rispetto reciproco e la responsabilità sociale”, per evitare di compromettere le relazioni sindacali con una delle principali realtà produttive del Paese.

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