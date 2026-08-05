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Colombini Group firma l'accordo per acquisire il 70% di Snaidero

Si apre una nuova fase per l'azienda di Majano, dopo anni di difficoltà, tra cassa integrazione, contratti di solidarietà e calo degli ordini

5 ago 2026
Colombini Group firma l'accordo per acquisire il 70% di Snaidero

Dopo mesi di indiscrezioni, nella giornata di ieri è arrivata la firma ufficiale: Colombini Group ha acquisito il 70% di Snaidero, storico marchio friulano di cucine di design. Un'operazione di grande rilievo per il gruppo con sede nella Repubblica di San Marino e che apre una nuova fase per l'azienda di Majano, dopo anni di difficoltà, tra cassa integrazione, contratti di solidarietà e calo degli ordini.

Si rafforza invece la presenza del gruppo sammarinese nel segmento del design e dell'arredo di qualità italico, potendo già contare tra i propri marchi Febal Casa, Colombini Casa, Bontempi e Colombini Office. 

Il restante 30% del capitale di Snaidero resterà agli attuali soci, in un'operazione che punta a coniugare continuità aziendale e sviluppo. L'obiettivo è infatti rafforzare il posizionamento dell'azienda friulana nel segmento premium e accelerarne la crescita sui mercati internazionali.  Restano ora da completare gli ultimi passaggi previsti dall'operazione prima del perfezionamento. 

Il closing dell'operazione, che includerà anche Snaidero Projects Uk, è atteso nei prossimi giorni. 




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