Colombini Group, nuova mobilitazione: il 27 luglio sciopero di un'intera giornata

A meno di due settimane dal primo pacchetto di ore di sciopero, tornano a incrociare le braccia agli operai della Colombini Group di Rovereta che chiedono il rinnovo del contratto interno scaduto da oltre due anni. I lavoratori denunciano che nel 2025, nonostante 9 milioni di euro di utile, il premio aziendale è stato riconosciuto solo a manager e responsabili, per operai e impiegati invece l'erogazione sarebbe stata subordinata alla firma di un accordo integrativo peggiorativo delle attuali condizioni contrattuali, per esempio con la possibilità di cambio turno a livello individuale con soli cinque giorni di preavviso, il che comprimerebbe il diritto alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

"Il motore dell'azienda siamo noi se operai e impiegati incrociano le braccia, la Colombini si ferma", si legge nei volantini che sono stati distribuiti, volti a raccogliere le adesioni per un'intera giornata di sciopero, proclamata il 27 luglio. "I risultati aziendali si raggiungono insieme, ma gli utili si dividono solo con pochi eletti: è inaccettabile da un punto di vista etico e morale" proseguono i lavoratori.

I segretari delle federazioni industria di Csdl, Cdls e Usl chiedono a tutti i dipendenti di aderire convintamente allo sciopero per fermare quella che definiscono una situazione odiosa e per dimostrare con i fatti che senza il lavoro di ufficio e produzione l'azienda si ferma.

Colombini Group da parte sua si dice sorpresa per l'innalzamento dei toni e della dialettica imputandolo alla controparte. La richiesta di maggiore flessibilità e di regolamentazione dei cambi di turni, afferma l'azienda, ha come contropartita un pacchetto negoziato di incentivi e premi con un valore annuo importante per tutte le maestranze ed è stata anche proposta una commissione comune per monitorare il nuovo meccanismo. La società resta dunque ferma sulla sua posizione.







