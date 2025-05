Colpo di scena alle elezioni dell'Ente Cassa di Faetano: non raggiunto il quorum

Colpo di scena all'Assemblea dei Soci dell'Ente Cassa di Faetano che oggi avrebbe dovuto approvare il bilancio e rinnovare le cariche sociali. Nelle elezioni per la presidenza Sergio Barducci ha ottenuto 140 voti, prevalendo su Alessandra Mularoni, che ha raggiunto quota 100. Nella successiva elezione del Cda non è stato tuttavia raggiunto il quorum relativo all’elezione del quarto membro del cda. “Da una prima interpretazione a caldo, non essendo dunque stato raggiunto il quorum per la costituzione dell’organo nella sua interezza – fanno sapere fonti dell'Ente Cassa - si renderanno necessari approfondimenti in tal senso”. Non è escluso che si debba ripetere l'intera procedura. Sullo sfondo l'operazione di cessione della maggioranza di Banca di San Marino ad un investitore esterno, al vaglio di Banca Centrale a cui spetta l'autorizzazione.