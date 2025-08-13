Come sta cambiando la società sammarinese? Parte 2: Immigrazione e emigrazione

Guarda tutti i grafici nella fotogallery

L'analisi sull'andamento demografico a San Marino prosegue con i dati su emigrazione e immigrazione, ovvero su chi ogni anno abbandona la residenza a San Marino per l'esterno e chi da fuori viene sul Titano (Leggi la prima puntata qui.)

Partiamo da questi ultimi. Secondi i dati dell'Upecedes, nel corso degli ultimi vent’anni, l’immigrazione a San Marino è stata piuttosto costante, con una media di 366 nuovi residenti all'anno. Il picco positivo risulta essere il 2013 con 461 nuovi arrivi, mentre l'anno con meno immigrati è il 2018 con 268 arrivi. Complessivamente sono stati registrati 7.322 ingressi.









Interessante osservare le fasce di età di chi arriva sul Titano e come sono cambiate nel tempo. Nel 2004, la fascia 21–40 anni dominava in modo netto, con 216 ingressi su un totale di 378 immigrati. A questa si affiancavano 70 under 20, 66 persone tra i 41 e i 60 anni, e solo 26 over 60. Dieci anni dopo, nel 2014, la fascia 21–40 anni aveva già iniziato a contrarsi, scendendo a 167 unità, mentre crescevano le altre componenti. I più giovani passavano da 70 a 78, i 41–60 da 66 a 98, e gli over 60 da 26 a 29. Sebbene i giovani adulti fossero ancora la componente principale, si osservava una maggiore diversificazione dell’immigrazione per età. Il cambiamento diventa più marcato nel 2023, ultimo anno di cui si hanno questo tipo di dati: i 21–40enni continuano a diminuire, fermandosi a 146 ingressi, mentre la fascia over 60 registra un incremento importante, raggiungendo 65 unità. Nello stesso anno, gli under 20 scendono a 63, segnando per la prima volta un sorpasso numerico da parte dei più anziani.





Evidente l'impatto delle residenze atipiche per pensionati, entrati in vigore nel corso del 2021. Come comunicato all'epoca in Commissione Affari Esteri, i nuovi residenti pensionati sono stati 17 nel 2021, 29 nel 2022 e 58 nel 2023. Il grafico qui sopra mette in evidenza anche che negli anni è in percentuale sempre meno numericamente importante la fascia 21-40 anni. Da una media poco sotto alle 200 unità all'anno nel decennio 2004–2013, si è scesi a 146 immigrati all'anno in media dal 2014 al 2023. La scelta di aprire a questo tipo di immigrazione ha portato un beneficio immediato sul fronte della raccolta bancaria e della domanda immobiliare, ma ha anche impattato sul già sbilanciato equilibrio demografico sammarinese. Ma di questo parleremo nella prossima parte dell'approfondimento.

I dati non indicano la nazionalità ma il paese di provenienza degli immigrati: dal 2014 al 2024 il 78,43% di chi è arrivato sul Titano proveniva dall'Italia (2.949 persone in totale), il 6,1% proveniva dal resto dall'Unione Europea (233 persone) mentre il 15,3% da fuori l'UE. In questo ultimo gruppo, 167 persone in 10 anni sono immigrate dall'Argentina e 45 dagli USA.

Interessante anche osservare la differenza tra maschi e femmine per le diverse fasce d'età.