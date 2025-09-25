Comitato per BSM, l'economista Zamagni: "Senza banche di comunità un territorio come San Marino va alla rovina”

Secondo serata di approfondimento sul futuro di Banca di San Marino promossa dal Comitato per BSM. Focus su educazione finanziaria e necessità per il territorio di realtà come BSM.

Tra i relatori l'economista Stefano Zamagni che proprio su questo punto non usa giri di parole evidenziando l'importanza vitale delle banche di comunità: "Si tratta di banche il cui fine è quello di provocare lo sviluppo endogeno di tutta la comunità. Se dunque noi facciamo mancare ad un territorio come quello sammarinese che ha le dimensioni che sappiamo, banche di comunità, quel territorio andrà alla rovina".

"Il Comitato è nato molto di recente, il 19 di agosto e tra i suoi obiettivi - aggiunge Alessandra Mularoni, direttivo Comitato per BSM - si pone il contrasto ad operazioni di cessione del 51% o maggioranze comunque superiori che vanno ad inficiare quella che è la realtà di alcune nostre banche che hanno un ruolo di banche di credito cooperativo, mutualistico, ad azionariato diffuso".

Nel corso della serata approfondimenti anche su operazioni di acquisizione e fusione tra società bancarie non quotate in borsa e sul fintech, l'insieme delle tecnologie innovative applicate al settore finanziario.

"Ormai il fintech è un'esperienza quotidiana di tutti noi in molteplici attività - spiega Vincenzo La Malfa - e in ambito bancario questo significa che le banche, gli istituti di pagamento, in maniera sempre più pervasiva riescono a seguire la vita del proprio cliente e del consumatore".

"Le operazioni di finanza nascono come strumento di raccolta - evidenzia Carlo Alberto Ravazzolo - e nell'ottica delle banche sammarinesi hanno l'obiettivo di favorire da un lato l'ingresso della banca come struttura in un contesto più largo e quindi un contesto europeo e dall'altro quello di cercare di invogliare capitali esteri a tornare a investire nel territorio sammarinese".

Nel servizio le interviste a Stefano Zamagni (Economista), Alessandra Mularoni (Direttivo Comitato per BSM), Vincenzo La Malfa e Carlo Alberto Ravazzolo











