Comitato risparmiatori SMI: "incoraggiante" l'incontro con i rappresentanti delle forze politiche

Nuove speranze, per le “40 famiglie – sammarinesi e non” -, che da anni lottano per rientrare in possesso di quanto depositato fiduciariamente presso la San Marino Investimenti: “la storica finanziaria del conte Pasquini, oggi in lca”. Il coordinatore del Comitato Risparmiatori SMI spa comunica che martedì scorso, a Palazzo Pubblico, si è tenuto un incontro tra alcuni membri del Comitato ed un rappresentante “per ogni partito” del Paese. “La politica – recita una nota – ha espresso la volontà unanime di venire incontro alle famiglie dei truffati”, “promettendo che, entro il periodo di assestamento del bilancio, si terrà un nuovo incontro, previsto per i primi di settembre”, per individuare “una soluzione degna di uno stato di diritto”. Il Comitato giudica tutto ciò un “segnale incoraggiante”, ed auspica la predisposizione di un piano di restituzione “di ciò che è stato sottratto ai risparmiatori della SMI oltre 7 anni fa”.