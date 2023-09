RIFORMA OCCUPAZIONE Commercialisti: verso la proroga per adeguamento rapporti di lavoro di amministratori, soci e società senza dipendenti La Segreteria Lavoro si farà portavoce col Governo della richiesta dell'Ordine

La Segreteria di Stato per il Lavoro intende proporre al Congresso di Stato di prorogare ulteriormente i termini previsti per l’adeguamento dei rapporti di lavoro di amministratori, soci e società senza dipendenti, previsto dalla legge di riforma dell'occupazione entrata in vigore lo scorso anno (legge 164/2022). Questo in seguito a specifica richiesta dell'Ordine dei Commercialisti. Obiettivo: avviare la completa applicazione della norma a partire dal 1° gennaio 2024.

