Commercio: Osla spinge per tornare alla liberalizzazione dei saldi

Osla spinge per tornare alla liberalizzazione dei saldi. "Uno strumento in più - scrive - per affrontare i prossimi difficilissimi mesi". L'obiettivo è di andare oltre i limiti dei saldi dal primo agosto al primo settembre e il 27 e 28 novembre per il Black Friday, lasciando liberi i negozi di stabilire le proprie politiche commerciali in ogni periodo dell'anno e senza preventiva comunicazione all'Ufficio attività economiche. In un primo momento, con il decreto 63, Osla aveva giudicato positivamente la liberalizzazione. Poi, però, scrive, "si è tornati indietro" con gli ultimi decreti. Con i saldi 'liberi' gli esercizi commerciali, per Osla, sarebbero più attrattivi anche oltre confine. Quindi la richiesta di un confronto con le parti interessate per rivedere la normativa.