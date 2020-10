Commissione Finanze: lavori entrano nel vivo con riferimento Segretario Gatti

Nuovo incontro, oggi, per la Commissione Finanze. In seduta pubblica solo il comma comunicazioni, nel corso del quale esponenti delle opposizioni avrebbero chiesto al Segretario di Stato alle Finanze se vi sia un piano economico per l'emergenza innescata dal covid. Ricordato, fra le altre cose – da Marco Gatti -, l'impegno nei confronti delle fasce più deboli od esposte alla crisi, anche attraverso lo strumento della cassa integrazione. E non sarebbe mancata una domanda sulle indiscrezioni di stampa circa una possibile fusione fra BAC e Banca di San Marino. Gatti avrebbe dichiarato di non avere notizie a questo proposito.

Quindi l'atteso riferimento del Segretario alle Finanze, in seduta segreta, probabilmente su un tema strategico per il Paese, come la trasformazione del debito interno in debito estero, attraverso l'emissione di titoli di Stato. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con un riferimento, dell'AD di Cassa di Risparmio, in merito ad una delle vicende che più infiammarono il dibattito politico nella scorsa legislatura: la cessione dei crediti non performanti, a seguito dell'approvazione dell'OdG in Consiglio nel gennaio del 2018. Prevista, in giornata, anche la presentazione, da parte dei vertici di Carisp, del piano industriale 2020-2023, approvato a settembre dal Consiglio di Amministrazione.



