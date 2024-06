EUROPA Competitività economica tra tutela ambiente e industrializzazione: l'analisi di Mattia Adani, presidente UE industria lubrificanti "In questo momento il grande dibattito - afferma Mattia Adani - è quello del protezionismo".

In Europa, già prima delle elezioni EU, era stato posto all'ultimo stato dell'unione dalla presidente Ursula von der Leyen il tema della competitività: "Il dibattito - spiega Mattia Adani, presidente UE industria lubrificanti - è stato acceso sul trovare equilibro adeguato tra esigenze di protezione dell'ambiente e anche industrializzazione dell'Europa che sta perdendo colpi verso la concorrenza americana e asiatica soprattutto".

"In questo momento il grande dibattito - aggiunge - è quello del protezionismo, cioè dei dazi, abbiamo visto la prima salva con gli americani che hanno alzato i dazi fino al 100% contro le auto cinesi. L'Europa ha messo dazi fino al 48% sempre sulle auto cinesi. In questo momento ci dobbiamo aspettare una risposta della Cina nei nostri confronti che potrebbe purtroppo colpire duramente Italia e Germania che sono tra i due principali paesi esportatori in Cina".

"Purtroppo - conclude Adani - i mercati locali si stanno frammentando, stiamo uscendo dalla globalizzazione. Questo naturalmente comporterà che aggiusteremo alcuni dei difetti della globalizzazione sulle catene di fornitura, ma anche alcuni dei suoi vantaggi. Rischiamo cioè di avere prezzi più alti per i nostri consumatori".

L'intervista a Mattia Adani (Presidente UE industria lubrificanti)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: