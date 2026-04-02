Concluso il ciclo di incontri Usot per formare i gestori delle attività ricettive di San Marino

L'intervista a Rossano Ercolani (Usot)

Ultima giornata del corso affidato a USOT dall'Ufficio del Turismo per formare i gestori delle strutture ricettive in territorio sanmarinese.

La normativa vigente richiede che per aprire un'attività si sia in possesso di un certificato professionale, in assenza del quale occorre la frequenza ad un corso per conseguire l'abilitazione necessaria.

L'Unione Sammarinese Operatori del Turismo ha garantito una formazione a tutto tondo.

Il corso di è proposto di "Innanzitutto, perché fare questo lavoro, come scegliere l'immobile, cosa guardare una volta che si sceglie l'immobile, quali competenze dobbiamo avere, devono avere gli albergatori per fare questa attività, cosa serve dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di conoscenze personali, quindi poi nella selezione del personale, capire se le funzioni che io non conosco, perché non ho la formazione di tutte le attività, di tutte le peculiarità dell'attività, da chi le vado a prendere" ha spiegato Rossano Ercolani, del Direttivo di USOT.

Il ciclo di incontri, cominciato lo scorso 23 marzo, si è concentrato inizialmente sull'inquadramento della normativa, poi sull'amministrazione e i servizi ai clienti e infine sul marketing e la promozione.

In particolare l'ultima lezione è stata dedicata al Revenue management e al controllo di gestione.

"Revenue management è la gestione delle tariffe in modo dinamico, quindi si va ad incrociare quello che è la richiesta del mercato giorno su giorno, con un occhio sempre anche alle settimane successive e ai mesi avanti. Il controllo di gestione ormai è diventato fondamentale, non si può prescindere da un controllo di gestione puntuale, con il quale vediamo se stiamo andando nella direzione giusta" ha concluso Ercolani.







