Confronto Anis-maggioranza: industriali chiedono interventi su energia e introduzione IVA

Il confronto fra ANIS e la maggioranza

Un incontro franco e costruttivo per fare il punto sulle esigenze delle industrie sammarinesi nell’attuale congiuntura economica e offrire il contributo degli imprenditori alla definizione del percorso di sviluppo del Paese. Si è svolto nella sede del Pdcs un confronto tra una delegazione dell’Anis, guidata dal presidente Emanuele Rossini, e i rappresentanti dei partiti di maggioranza. Al centro, i temi della competitività, dell’attrattività del sistema Paese e dell’accordo con l’Unione Europea.

Tra le principali priorità rappresentate dall’associazione degli industriali, quella di politiche energetiche in grado di far fronte ai prezzi in salita e ai rincari delle materie prime. “Abbiamo chiesto loro di poterci venire incontro sulle tariffe energetiche calmierando i prezzi, e anche di fare nuovi investimenti in infrastrutture che permettano poi di ridurre il prezzo dell’energia”, spiega il presidente di Anis, Emanuele Rossini. Un obiettivo che è condiviso dal governo, come spiega il segretario di Stato all’Industria, Rossano Fabbri: tra le priorità del Congresso, seguita dal titolare della delega all’AASS, Alessandro Bevitori, c’è quella di rafforzare l’autonomia energetica del Titano, come testimonia il recente accordo strategico per le forniture di gas con l’Azerbaigian.

Non solo: tra le altre esigenze, l’Anis è tornata a chiedere una riforma fiscale e il superamento dell’imposta monofase. “A noi interesserebbe l’introduzione del sistema Iva, lo chiediamo già da anni e ancora non c’è una bozza di legge in itinere. Inoltre servirebbero impianti per il trattamento dei rifiuti, digitalizzazione della pubblica amministrazione, reti telefoniche, sistemi di depurazione delle acque”, dice Rossini. Sul tema dell’Iva, fa sapere il segretario Fabbri, la volontà del congresso è quella di implementare la riforma, ma solo in seguito a un attento confronto con tutti i settori coinvolti. E stanno proseguendo le valutazioni di impatto, con l’assistenza del Fondo Monetario Internazionale, sugli effetti del nuovo sistema. Quanto alle tempistiche, la complessità del tema probabilmente sposterà l’introduzione di una eventuale riforma alla prossima legislatura.

Infine, l’accordo di associazione con l’Unione Europea, su cui gli industriali esprimono fiducia nonostante le ultime battute d’arresto. “È una faccenda privata che pare complichi questo accordo. Auspichiamo che questa firma arrivi quanto prima, consentirebbe alle imprese di lavorare in maniera molto più serena e semplice nei confronti dei clienti e fornitori europei”, afferma il presidente di Anis.

Calendarizzati già nuovi incontri tra Anis e maggioranza, nei prossimi mesi, per proseguire e rendere costante il confronto sui principali dossier economici e industriali.

Nel servizio l'intervista al presidente di Anis, Emanuele Rossini.







