Confronto Governo-Usot, Sartini: "Il centro storico sta morendo"

Come anticipato nei giorni scorsi, questa mattina l'atteso confronto tra Usot e i Segretari di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Commercio, Fabio Righi. Sul tavolo le richieste, già annunciate, a supporto specialmente del settore alberghiero e di tutte le attività che ruotano attorno alla sfera turistica, in forte crisi. “Il centro storico sta morendo”, ha ribadito il Presidente Luigi Sartini, sottolineando la necessità di interventi non a pioggia ma mirati sulle quote interessi dei mutui, affitti, costo del lavoro, utenze. I Segretari di Stato hanno ricordato i decreti e le misure messe in campo in questi mesi, le sole compatibili con l'attuale situazione economica del Paese, in grave carenza di risorse. L'auspicio è che a breve arrivino le necessarie coperture. “Se proprio dobbiamo chiudere – conclude Sartini – lasciate a noi almeno la possibilità di staccare la spina, senza aspettare e sperare invano per troppo tempo”.