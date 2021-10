SINDACATI Congressi: Cdls avvia quelli di Federazione, come Csdl che si prepara alla 20^ Assise generale

Messo in archivio il 16°Congresso generale, la Confederazione Democratica apre quelli di Federazione al Palace Hotel e lo fa con il Pubblico Impiego (FPI-CDLS). “Pubblica amministrazione: garanzia di servizi, diritti, pari opportunità per tutti”, questo il tema al centro dei lavori. Domani toccherà alla Federazione Industria (FLIA-CDLS). Si tratta del 14° appuntamento congressuale con in primo piano il tema “Trasformazione e innovazione: scelte strategiche per l’occupazione e lo sviluppo economico, verso un’industria sostenibile, resiliente e centrata sulla persona”. Sull'altro fronte sindacale, la Confederazione del Lavoro si prepara al percorso inverso, cioè prima le federazioni poi l'assise generale, fissata per l'11 e 12 novembre sul "Valore del lavoro". La premessa del percorso congressuale con "CSdL Informa", alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL", mentre la Federazione Costruzioni e Servizi sarà la prima a salire sul palco del Palace giovedì 21 ottobre.

