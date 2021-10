Congresso Cdls: giornata di lavori per i delegati

Sono ripresi questa mattina i lavori del XVI Congresso della Cdls. Nella giornata di oggi si terranno gli interventi dei delegati. Circa 280 quelli giunti al Congresso.

Nella serata di ieri ad aprire i lavori il discorso del Segretario uscente (che sarà probabilmente riconfermato) Gianluca Montanari. "I contratti vanno rinnovati senza se e senza ma - ha affermato Montanari dal palco - per questo siamo pronti anche a mobilitarci e salire sul Pianello”.

Debito pubblico, riforme strutturali, rapporti con l’Europa: sono tanti i temi toccati dal segretario CDLS. Ma tutti all’interno di un’unica cornice: quale Progetto-Paese costruire per dare un solido futuro a San Marino. Infine l'appello che lancia davanti ai 280 delegati: "mettere in campo una ‘cabina di regia’ per il risanamento del sistema bancario, per le grandi riforme, in primis quella pensionistica, e la costruzione di un nuovo modello di sviluppo".