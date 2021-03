Congresso: confermata anche quest'estate, per bar e ristoranti, la concessione di spazi pubblici

Sulla falsariga di quanto già disposto la scorsa estate – e in risposta alle esigenze di distanziamento -, il Congresso di Stato ha confermato la possibilità – per le attività di ristorazione e somministrazione di bevande del Centro Storico – di allestire spazi, nei pressi degli esercizi, con sedie, tavoli e ombrelloni parasole; e questo dal primo aprile al 31 dicembre, nella fascia oraria dalle 10 alle 24. La decisione è stata presa su riferimento delle Segreterie Turismo, Territorio e Commercio. La possibilità di aumentare lo spazio verso l'esterno, delle attività di ristorazione, è concessa agli esercenti di tutti i Castelli, con l'inoltro di apposita richiesta alle rispettive Giunte. All'Ufficio Turismo, invece – ed entro il 12 marzo -, per gli operatori del centro Storico.

