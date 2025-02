Congresso Csdl, l'appoggio dei sindacati internazionali: "La nostra forza è la collaborazione"

Nel servizio le interviste a Francesca Lilla Parco (segretaria generale Cgil Prov. Rimini), Giovanni Corato (Cgt Grand Est - Francia) e Harald Staier (Dgb - Germania)

Apertura internazionale per la Csdl: tanti gli ospiti oltreconfine per il 21° Congresso del sindacato. A partire dalla Cgil, storica alleata della Confederazione sammarinese del lavoro. Tra i diversi relatori della seconda giornata di assise congressuale anche i rappresentanti dei sindacati francese e tedesco Cgt e Dgb.

"La nostra collaborazione - afferma Francesca Lilla Parco, segretaria generale Cgil per la Provincia di Rimini - nasce tanto tempo fa. E l'abbiamo consolidata con l'accordo di doppia affiliazione: essere iscritto alla Cgil vuol dire essere iscritto alla Csdl e viceversa. Abbiamo messo in campo una serie di azioni legate ai servizi". Quali sono le principali battaglie da portare avanti? "Abbiamo iniziato con una grande battaglia per i pensionati - risponde Lilla Parco - e questo vale anche per il resto: parliamo degli assegni familiari, dei permessi per la 104. L'accordo internazionale tra Csdl e Cgil è una forza".

Rimanendo uniti "si combatte meglio l'estrema destra - dice Giovanni Corato (Cgt Grand Est, Francia) - e questo ha tanto più valore adesso, con le correnti fasciste. L'unione dei lavoratori è più che mai importante". "Il problema più grande che stiamo affrontando - aggiunge Harald Staier (Dgb, Germania) - è che, in seguito all'attacco all'Ucraina, i prezzi sono aumentati molto. Dobbiamo cercare di siglare contratti collettivi che possano far crescere gli stipendi; l'inflazione è troppo grande".



