ORIZZONTI EUROPEI Congresso Csdl, Merlini verso la riconferma: "Puntiamo all'Ue, rapporti con Italia non così buoni come rappresentati" Entra nel vivo il Congresso del sindacato: oltre agli ospiti internazionali prevista in giornata la votazione del segretario

L'Accordo di associazione rimane l'obiettivo da raggiungere: a rimarcarlo è il segretario della Csdl, Enzo Merlini, nel suo intervento davanti a oltre 330 delegati, al Kursaal, durante il 21° Congresso. Più di 7mila gli iscritti al sindacato. Non è passata inosservata la notizia delle 'perplessità' da parte di Roma verso il Titano, in sede europea, sul tema dei controlli finanziari.

I “rapporti con l’Italia – tuona Merlini - evidentemente non sono così buoni come vengono rappresentati”. Il timore, aggiunge, è che "questo possa condizionare non tanto la firma dell'accordo quanto le modalità di ratifica. Questo punto va chiarito prima possibile".

Il Congresso entra nel vivo. Mercoledì 19 febbraio i saluti del Segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori, e del segretario confederale Cgil nazionale, Luigi Giove. Tanti gli ospiti, a partire dai sindacati sammarinesi e internazionali, fino a categorie e politica. Merlini passa in rassegna i dossier più pressanti, dall'emergenza casa alle banche (definite “tallone d'Achille del Paese”), dal debito alla riforma fiscale, fino ai contratti da rinnovare. Tema dei temi, per Merlini, è quello dei redditi, insieme alla denatalità. "I redditi - spiega - sono calati, a seconda dei casi, tra il 10 e il 16 per cento".

All'orizzonte europeo sarà dedicata la giornata di venerdì 21 febbraio, con una tavola rotonda insieme al segretario agli Esteri, Luca Beccari. In programma l'approvazione della risoluzione conclusiva e l'intervento del segretario Csdl dopo l'elezione.

Nel servizio l'intervista a Enzo Merlini, segretario generale Csdl

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: