Congresso USL, Francesca Busignani confermata Segretario Generale Marco Santolini eletto Segretario Confederale

Eletta per acclamazione, si apre un nuovo mandato per Francesca Busignani alla guida dell'Unione Sammarinese Lavoratori. Nel segno della continuità, con slancio rinnovato. “Nuovo punto di partenza, tracciando anche un primo bilancio per un Congresso partecipato. “Un nuovo mandato – dice Busignani - che per qualcuno poteva essere scontato, ma per me no. Sono una persona abituata a mettersi in gioco e un'acclamazione del genere, con un'assise con più di 200 delegati, una quarantina di interventi e un direttivo di oltre 25 persone mi danno ancora di più quella spinta e quella forza per continuare a dire che questo non è un risultato, ma il punto di ripartenza per spingere ancora più forte; per fare in modo che le persone siano al centro, le tutele crescano e che effettivamente non vengano trasformate in statistiche o numeri sterili”.

L'emozione per il nuovo ruolo nell'intervento di Marco Santolini, nuovo Segretario Confederale. “L'organizzazione al centro, prima degli incarichi – dice - nella promessa di un impegno quotidiano. “Tanta emozione e un grazie di cuore a tutti – dice Santolini –. La mia politica è quella dei piccoli passi. Quindi, impegnarsi tutti i giorni, con l'obiettivo di raggiungere grandi risultati”.

Nel video, le interviste a Francesca Busignani, Segretario generale USL e a Marco Santolini, Segretario Confederale USL



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