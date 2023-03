Constituency Meeting a San Marino, fra i temi la transizione energetica e la moneta digitale

San Marino ospiterà, per la prima volta, la riunione dei Paesi membri delle Constituencies a guida italiana al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale. L'appuntamento è previsto per domani, venerdì 10 marzo, al centro congressi Kursaal, dove è atteso l’arrivo delle sei delegazioni dei paesi che fanno parte delle Constituencies (Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e San Marino) e dei Direttori Esecutivi italiani al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, assieme ai Segretari di Stato per l’Industria Fabio Righi e per le Finanze Marco Gatti. Transizione energetica e moneta digitale due dei temi al centro del Constituency Meeting. “Questo evento, - ha sottolineato Righi durante l'ultima conferenza stampa del Congresso di Stato - è “un punto di rottura rispetto al passato: San Marino ora si gioca un ruolo da protagonista”.