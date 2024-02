TIRANA Constituency Meeting IFM - WB, Gatti: "Confronti proficui per far fronte a nuove sfide" Focus su Intelligenza Artificiale, opportunità per gli Stati africani e facilitazione nel rilascio dei finanziamenti della Banca Mondiale per aiutare Paesi in via di sviluppo

Di rientro da Tirana il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti traccia il bilancio della sua partecipazione al Constituency Meeting di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. "Confronti proficui per far fronte a nuove sfide", osserva.

“E' un momento in cui si parla con tutti, un'occasione di confronto a livello generale con i rappresentanti dei vari Ministeri delle Finanze e delle Banche Centrali - fa sapere Gatti - e per fare il punto in particolare sulle sfide che oggi Fondo Monetario e Banca Mondiale hanno portato all'attenzione di tutti. A partire dalla sfida dell'Intelligenza Artificiale, iniziando ad analizzare i pro e i contro e anche le problematiche che l'utilizzo di questa tecnologia, che ha sicuramente tanti vantaggi, potrà portare a livello di società civile".

"Focus anche sull'Africa e risorse naturali, su come riuscire a favorire lo sviluppo di Paesi - ricorda il Segretario alle Finanze - attraverso ricchezze di cui dispone proprio il Continente africano".

"Si è parlato anche di come la Banca Mondiale stia discutendo al suo interno per approcciare una trasformazione che vorrebbe portare ad una facilitazione nel rilascio dei finanziamenti, - conclude Gatti - soprattutto a quei Paesi che ne hanno particolare necessità per svilupparsi e portarsi al pari degli altri, e quindi per favorire una crescita mondiale dei Paesi più equilibrata”.

Sullo sfondo il prossimo appuntamento con gli Spring Meetings IFM-WB nell'aprile prossimo a Washington.

