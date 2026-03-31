L'IMPORTANZA DEL DATO Consumi e stili di vita: torna l'indagine online su iniziativa dell'Ufficio Nazionale di Statistica Sarà inviato a giorni un link via e-mail ai capifamiglia sammarinesi per compilare il questionario. Dalla precedente indagine emerge come i comportamenti di consumo si stiano sempre più orientando verso l'online

Per il secondo anno consecutivo l'Ufficio Nazionale di Statistica lancia il questionario che punta all'indagine sui consumi e lo stile di vita delle famiglie sammarinesi nel 2025.

Stessa modalità dello scorso anno: sarà inviato un link via e-mail ai capifamiglia per la compilazione. "Innanzitutto ringraziamo tutti i capifamiglia che hanno risposto lo scorso anno, - dice Mauro Sammaritani, Dirigente Ufficio Nazionale di Statistica - sono stati più di 2000 e devo dire che per noi è un'indagine molto importante quindi un grazie sincero e quest'anno ripartirà la nuova indagine nei prossimi giorni. Riceverete un link via mail, non si tratta di una truffa, - tiene a specificare - la mail arriverà dall'Ufficio Nazionale di Statistica, mi raccomando, e sarà sicuramente un'indagine più arricchita rispetto a quella dello scorso anno, prendendo spunto proprio dai suggerimenti che abbiamo ricevuto durante le risposte lo scorso anno dalle famiglie sammarinesi".

Sotto la lente, dunque l'importanza del dato raccolto. "Abbiamo riscontrato veramente una qualità ottima del dato, - fa sapere Sammaritani - i dati sui consumi sono stati perfettamente in linea con altri dati di cui già disponiamo, quindi devo dire che è un'indagine fondamentale dal punto di vista socio-economico".

E la fotografia emersa nel 2024 sulle abitudini legate ai consumi, mette già in luce la società che cambia. Balza all'attenzione, "la diminuzione di ampiezza dei nuclei familiari che stanno diventando sempre più piccoli, - sottolinea il Dirigente UNS - questo determina poi tutte le conseguenze nei comportamenti di consumo. Comportamenti di consumo che abbiamo visto che si stanno orientando sempre più verso l'online e quindi consumi che non rimangono in territorio. Abbiamo visto un calo significativo dall'ultima indagine che avevamo svolto sei anni prima e ovviamente fa parte delle abitudini di consumo che hanno non solo le famiglie sammarinesi ma un po' in generale sul commercio online".

Nel video l'intervista a Mauro Sammaritani, Dirigente Ufficio Nazionale di Statistica.

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