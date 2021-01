VENDITE ONLINE Contatti con Amazon, Usc: "sarebbe importante superare la soglia sulle vendite online"

Dopo le dichiarazioni del Segretario all'Industria rispetto i contatti in vista con piattaforme di vendita online come Amazon e Alibaba, interviene, con una nota, l'Unione sammarinese Commercio e Turismo che, scrive, non si sarebbe mai aspettata di leggere in “un periodo particolarmente difficile per tutti gli operatori, un “inno” alle grandi piattaforme di vendita Online”. L'Usc sottolinea che muoversi in questo senso proprio ora significherebbe andare contro la consapevolezza ormai dilagante nel resto del mondo dei “danni” creati da queste multinazionali alle economie dei vari Paesi.”

L'Usc sottolinea che sarebbe invece davvero importante per le aziende del Titano rivedere il limite della soglia di fatturato sulle vendite online che solo gli accordi con la vicina Italia, e il memorandum d’intesa con Banca d’Italia potrebbero superare. “Sarebbe più opportuno “iniziare a lavorare” per far si che le imprese possano ripartire e sostenersi con il proprio lavoro– concludono - mettendo loro a disposizione gli strumenti per operare, crescere e contribuire al benessere collettivo".



