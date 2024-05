Contratto bancari: è accordo per la sola parte economica

Dopo 14 anni e mesi di trattativa complessa, che ha visto la mobilitazione dei dipendenti di settore portare allo sciopero protratto per 8 giorni, arriva l'accordo per il rinnovo del contratto dei bancari. Sottoscritto ieri da ABS e ANIS - con i Presidenti Gianni e Rossini - e le tre sigle sindacali rappresentate dai Segretari Generali e di Federazione: Giardinieri per la Cdls, Santolini per l'USL e Missiroli per la Csdl. L’Accordo è circoscritto ai soli aspetti economici e le parti – scrivono Anis e Abs in una nota congiunta – hanno rimandato “alla prossima fase di rinnovo contrattuale una riflessione approfondita per la revisione del contratto di settore, che sarà sottoposto a procedura referendaria da parte delle Organizzazioni Sindacali”.

