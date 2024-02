PROTESTA Contratto banche: altri tre giorni di sciopero Domani 14 febbraio sit-in a Dogana in Piazza Tini

Terzo giorno di sciopero dei bancari con inevitabili disagi per i cittadini e ricadute sull'economia. Dipendenti questa mattina in assemblea a Domagnano. La situazione non si sblocca, sindacati ed Rsa di Bac, Bsm e Carisp proclamano altri tre giorni di sciopero e annunciano nuove manifestazioni in punti precisi del Paese: domani mattina, 14 febbraio saranno a Dogana in Piazza Tini. Intanto i sindacati rispondono duramente alla nota di Abs, stigmatizzando “il tentativo di far passare nell’opinione pubblica il messaggio che si tratti di una categoria privilegiata e strapagata” rispetto ai colleghi italiani, dimenticando però “la triste sequela di direttori generali, con un indecente balletto di nomine nell'ultimo decennio - sottolineano - accompagnato da stipendi esorbitanti, liquidazioni stellari e strette di mano”.

Nel video le interviste a Marina Bombini, Rsa Cassa di Risparmio, Mirco Lunedei, Rsa Banca Agricola Commerciale e Patrick Mularoni, Rsa Banca di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: