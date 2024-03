RINNOVO Contratto banche: confronto in salita. I sindacati: "Gelo sulla trattativa" CDLS, CSdL e USL: "Netta chiusura di Abs e Anis sul documento approvato dai dipendenti in risposta alla loro proposta del 22 febbraio scorso". Attesa una nota dell'Associazione Bancaria nelle prossime ore

Si arena nuovamente la trattativa sul rinnovo del contratto banche che – lo ricordiamo – ha visto i dipendenti del settore scendere in sciopero per otto giorni. Questa mattina la ripresa, in salita, del confronto nella sede dell'Anis: presenti sindacati, Rsa, Abs, direttori degli istituti di credito e l'Assoindustria come consulente. Le Federazioni Servizi di CDLS, CSdL e USL rilevano una "netta chiusura sul documento, approvato dai dipendenti, in risposta alla nuova proposta avanzata dall'Associazione Bancaria lo scorso 22 febbraio".

“Il nostro – fa sapere Gianluigi Giardinieri, Vice Segretario generale CDLS – era un piccolo rilancio con qualche aggiustamento, ad esempio un anno in più di durata del contratto, cioè fino al 2026, prevedendo percentuali di aumento pari al tasso di inflazione, ma non c'è stata la minima apertura, solo fermezza rispetto a quanto da loro proposto una settimana fa”.

“Allungare al 2026 – gli fa eco Marco Santolini, Segretario Federazione Servizi USL - aveva l’obiettivo di lasciare un lasso di tempo maggiore per la trattativa del prossimo rinnovo contrattuale. E’ un peccato che non ci sia stata la disponibilità, nemmeno sugli aumenti”.

“Preso atto che da parte di ABS/ANIS c’è volontà di riconoscere di fatto il principio di tenere in considerazione gli anni arretrati, - aggiunge Matteo Missiroli, Funzionario Federazione Servizi – CSdL - l’ultimo passo era trovare un accordo sulla percentuale e sulle modalità di riconoscimento". Ma niente di fatto.

Ricala, dunque, il gelo sulla trattativa. Da fissare adesso un prossimo incontro tra le parti, “per valutare con la necessaria attenzione tutti gli elementi oggetto di confronto, - auspicano le tre sigle sindacali – e senza chiusure pregiudiziali”.

Nessuna reazione al momento da Abs, che ogni probabilità nelle prossime ore affiderà ad una nota la propria posizione ufficiale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: