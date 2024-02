RINNOVO Contratto banche, lo sciopero prosegue in attesa di una proposta "dignitosa e concreta"

Contratto banche, lo sciopero prosegue in attesa di una proposta "dignitosa e concreta".

Prosegue lo sciopero dei bancari per il rinnovo del contratto scaduto da oltre 13 anni. A una settimana dall'inizio della protesta, sit-in in mattinata in piazza a Faetano e a seguire l'assemblea a Domagnano. Ieri i manifestanti hanno lamentato il "silenzio assordante" di banche e Abs. Restano in attesa di una proposta ufficiale che "sia dignitosa e concreta" - scrivono - tale da poter essere discussa dai lavoratori del settore.

