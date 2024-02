Contratto banche: riprende la trattativa. Abs presenta la sua proposta, "in linea con i rinnovi degli altri settori" Prossimo incontro il 29 febbrario

Dopo lo sciopero di otto giorni, sospeso due giorni fa, è ripresa in mattinata la trattativa per il rinnovo del contratto del settore bancario. Nella sede dell'Anis, si sono ritrovati i sindacati, le Rsa di Carisp, Bsm e Bac, Abs, i vertici dei tre istituti di credito e l'assoindustria in qualità di consulente.

Riunione molto partecipata: si cerca una mediazione. Clima abbastanza sereno - riferiscono - durante l'incontro: l'Associazione Bancaria ha presentato alle controparti una proposta ora al vaglio dei dipendenti che al termine dell'incontro si sono riuniti subito in assemblea alla Csu. Ancora non si conoscono i dettagli della proposta ma – dice Abs – “abbiamo seguito il consiglio del Governo allineando le percentuali di aumento a quelle concesse negli altri settori”. Confermato il prossimo incontro tra le parti che si terrà giovedì 29 febbraio. L'auspicio del Presidente Abs Federico Gianni è che si arrivi alla chiusura della trattativa in tempi brevi.

