Contratto collettivo servizi: aumenti del 6 per cento, soddisfazione di Anis e Osla Ora la parola passa ai lavoratori

Soddisfazione di Anis e Osla per l'esito positivo del referendum con il quale i datori di lavoro hanno approvato il contratto collettivo dei servizi sottoscritto dalle due organizzazioni insieme ai sindacati il 19 settembre. Accordo che prevede aumenti complessivi del 6 per cento per il periodo 2018-2024. Ha votato "sì" oltre il 94% dei datori di lavoro. Ora la parola passa ai lavoratori che, con le consultazioni referendarie curate dalle organizzazioni sindacali, confermeranno o meno l'accordo.

