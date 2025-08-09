REFERENDUM SINDACALE Contratto industria: i lavoratori lo approvano a larga maggioranza Csdl,Cdls, Usl: "Servirà vigilare sugli effetti della riforma Igr"

I lavoratori del settore industria hanno approvato a larghissima maggioranza il contratto collettivo, sottoscritto il 24 luglio 2024 e già applicato dalla maggior parte delle aziende, con effetto retroattivo dal 1° gennaio. Con il voto, il contratto ottiene efficacia “erga omnes”. L’accordo prevede un aumento complessivo del 9,7% in cinque anni, a cui si aggiunge un 4% per recuperare l’inflazione passata. Gli incrementi saranno verificati ogni due anni, con un meccanismo di protezione fino al 15% in caso di impennate inflazionistiche. Per chi ha lavorato più di 11 anni nella stessa azienda è previsto un ulteriore “emolumento di fidelizzazione” del 2,5%. Estesi i permessi brevi per motivi familiari e i permessi studio anche ai master universitari. È inoltre regolamentata la possibilità di donare ferie a colleghi per assistere familiari con gravi patologie. Dal Fondo Servizi Sociali arriveranno 500mila euro per coprire stipendi non percepiti in caso di fallimento aziendale. Il contratto prevede anche campagne contro violenza, molestie e discriminazioni sul lavoro, tavoli sull’impatto dell’intelligenza artificiale e nuovi interventi di welfare. I sindacati, intanto avvertono: servirà vigilare sugli effetti della riforma IGR, che preoccupa molti lavoratori. L’esito del voto sarà ora esaminato dal Comitato Garante per la certificazione.

