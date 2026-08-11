Contratto PA e salariati AASLP: i sindacati chiedono confronto e rispetto dei Lavoratori
Nota congiunta delle Federazioni Pubblico Impiego e dei Servizi di CSdL CDLS e USL, dopo che li Governo ha reso noti i contenuti della proposta di rinnovo contrattuale
Disappunto per come il Governo ha presentato la proposta relativa agli aumenti economici, “facendo apparire come sostanzialmente condivisi, contenuti che, al contrario, devono ancora essere esaminati, discussi e approvati dai sindacati. Così le Federazioni Pubblico Impiego e dei Servizi di CSdL CDLS e USL, che in una nota congiunta denunciano come “ancora più grave l’assenza, tra gli eventuali firmatari indicati nella bozza, dei Segretari Generali e dei Segretari delle Federazioni dei Servizi che rappresentano i salariati dell’AASLP. Non una omissione formale – scrivono - ma una mancanza di rispetto istituzionale e sindacale”. Entrando nel dettaglio della proposta, guardano al riconoscimento del 3% per il 2025 come ad una richiesta già avanzata unitariamente dai sindacati, dunque, non una concessione del Governo. Più prudente la valutazione sull'anticipo dell'1,5% per il 2026, potrà essere giudicato solo alla luce della proposta complessiva di rinnovo e del recupero del potere d'acquisto.
“Improprio, proseguono, parlare di una “accelerazione” del Governo, a un anno e 7 mesi dalla scadenza del contratto. I sindacati ricordano di aver sollecitato la prosecuzione della trattativa, chiedendo un calendario degli incontri che ad oggi – rilevano - non è stato fornito. La rapidità non può essere confusa con decisioni unilaterali o con la presentazione pubblica di testi non ancora condivisi” - rimarcano invocando un metodo corretto, un confronto preventivo, il rispetto delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori.
“Serve coerenza – concludono – non si può presentare come un’accelerazione quello che è solo l’avvio tardivo di un percorso più volte richiesto dalle Organizzazioni Sindacali”.
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