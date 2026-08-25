Contratto Pa, raggiunto l'accordo ponte tra governo e sindacati

Passi avanti nelle trattative sul contratto di lavoro del pubblico impiego. Oggi a Palazzo Begni governo e sindacati hanno raggiunto un ok di massima finalizzato alla conclusione di un primo accordo preliminare, che gestirà gli aspetti economici relativi al periodo tra il 31 dicembre 2024 - data di scadenza della precedente intesa - e oggi. Nelle prossime ore verranno trasmesse le bozze alle sigle sindacali e saranno convocati gli organismi delle federazioni per conferire il mandato alla firma, che dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì.

Le cifre: si va verso un riconoscimento economico del 3% per l’annata 2025 e un acconto del 2% sulle spettanze dell’anno corrente. Previste le medesime percentuali anche per i salariati dell'Azienda Lavori Pubblici. La conclusione di questo accordo-ponte apre la strada all’avvio delle trattative vere e proprie per il rinnovo del contratto, con l’analisi delle richieste normative avanzate da entrambe le parti. L’obiettivo è quello di giungere a un’intesa complessiva triennale o quadriennale, con termine dunque nel 2027 o 2028.







