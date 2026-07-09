INCONTRO PUBBLICO Contributi non pagati, Csdl “Una piaga che non si riduce” Convegno pubblico con politica, istituzioni, categorie economiche

Riflettori puntati sul fenomeno che la Csdl definisce “una vera e propria piaga” per il Paese e del quale non si parla abbastanza. Contributi non versati ai lavoratori: sotto analisi dimensione, conseguenze e possibili soluzioni, partendo dai dati che il sindacato rende: nel 2024 oltre 8 milioni 640mila euro; nel 2025 oltre 4 milioni 766mila euro (ancora da conteggiare un bimestre).

“La piaga non si sta riducendo. I numeri dicono che si sta addirittura incrementando – dice il Segretario della Csdl, Enzo Merlini - anche se è vero che buona parte vengono recuperati. In particolare, un fenomeno che è quello della gestione separata, cioè il contributo sugli amministratori che non lo paga - sembra - quasi nessuno. E' una cosa insopportabile. Allora le leggi devono prevedere sanzioni più incisive, anche di carattere penale. In secondo piano, bisogna che i capitali sociali delle imprese siano proporzionati al giro d'affari, fatturato e al numero dei dipendenti, altrimenti continuiamo a rincorrere un fenomeno che continuerà a non avere risposta”.

Dai dati all'urgenza di interventi di contrasto, dando la parola alla politica e al mondo dell'impresa. Un tema caro a Rete, rappresentata da Emanuele Santi, che da tempo denuncia e fa da presidio al fenomeno, ponendo proposte (tra emendamenti e progetti di legge) proprio nella duplice direzione di recepire strumenti efficaci al recupero dei crediti e per una maggiore trasparenza verso il lavoratore, troppo spesso inconsapevoli rispetto alle somme non versate. Nella stessa direzione Marina Urbinati, Presidente dell'Unione Sammarinese Commercianti, che più volte si è espressa, avanzando suggerimenti operativi sul fronte dei controlli e delle sanzioni, inquadrando il tema anche in un discorso sul piano della concorrenza sleale verso le imprese corrette e distinguendo le aziende realmente in difficoltà da quelle che sfruttano consapevolmente le inefficienze del sistema.

L'appello al legislatore, con il Segretario con delega alla Previdenza che annuncia obiettivi e passi avanti sul fronte normativo. “Con un regolamento che abbiamo adottato nella seduta ultima del Congresso di Stato – dice il Segretario Stefano Canti - potrà essere data informazione direttamente ai dipendenti quando l'azienda non paga questi versamenti contributivi. Io credo che questo sia già un grande passo in avanti in questa direzione. Altro provvedimento che abbiamo allo studio è un inasprimento di quelle che sono le sanzioni per coloro che non pagano questi versamenti contributivi, proprio per dare un segnale forte”.

Dal sindacato anche l'auspicio del superamento del segreto professionale che Banca Centrale oggi pone – dice Merlini - per sapere a che punto siano le procedure di recupero”.

Nel video, le interviste al Segretario Generale Csdl, Enzo Merlini e a Stefano Canti, Segretario alla Giustizia con delega alla Previdenza

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