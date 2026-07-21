Contributi non versati, affondo della CSdL sui furbetti: "A San Marino è facile farla franca"

Un problema che non accenna a diminuire e che finisce per gravare sulle tasche dei cittadini onesti. La CsdL, dopo averne parlato durante un dibattito pubblico, torna ad accendere i riflettori sui contributi non versati all’Istituto di Sicurezza Sociale.

I numeri mostrano un quadro preoccupante: negli ultimi dieci anni, i crediti ISS di dubbia esigibilità – ovvero le somme non incassate entro tre anni dalla scadenza e senza piani di rientro – si attestano su una media di un milione di euro all’anno. A questi si aggiungono i contributi persi nei fallimenti: dal 2015 al 2024 il Fondo Comune Riserva di Rischio ha dovuto garantire circa 3 milioni e 670 mila euro ai lavoratori rimasti senza copertura.

Ma il dato che più colpisce riguarda la Gestione Separata: sono quasi 2.600 i soggetti inadempienti, in gran parte amministratori di società, di cui oltre 2.000 non residenti sul Titano. Considerato che le società registrate a fine 2025 erano poco più di 3.000, significa che le norme vengono quasi del tutto disattese. Situazione che, per la CSdL, rischia di alimentare l’idea che non pagare i contributi sia un comportamento senza conseguenze.

Non va meglio sul fronte degli autonomi: circa un centinaio, su una platea di 1.600, non risulterebbero in regola con i versamenti. Il sindacato sottolinea che il problema non riguarda solo la previdenza: le procedure di recupero hanno un costo che ricade sull’intera collettività, mentre chi non versa oggi rischia di non maturare domani una copertura pensionistica adeguata. Da qui la richiesta di maggiore attenzione e di strumenti più efficaci per contrastare un fenomeno che, secondo la CSdL, mette in difficoltà soprattutto chi rispetta le regole.







