Controlli fiscali, Csdl: "Controllare le società, semplice tassare sempre i soliti noti"

Nel servizio l'intervista a Enzo Merlini, segretario generale Csdl

Più che mai serve una “vera campagna anti-elusione”, soprattutto per stanare i redditi sommersi delle società: è l'appello della Csdl che, dopo la presentazione dei dati sui controlli in Commissione da parte del Segretario alle Finanze, esprime una serie di perplessità. Due le richieste principali: maggiori accertamenti fiscali e il potenziamento dell'Ufficio Tributario, visti i pensionamenti.

Nel triennio 2019-2021, scrive la Csdl, i controlli sono stati rispettivamente 859, 568 e 614, portando a maggiori entrate pari a 3,5, 2,8 e 4,7 milioni di euro. Quelli sulle persone giuridiche, quindi sulle società, prosegue la nota, sono però “crollati”, da 521 a 229, mentre sono aumentati quelli sulle persone fisiche.

Anche se inferiori, spiega il segretario generale Csdl, Enzo Merlini, "i controlli sulle società danno risultati significativamente superiori. Vuol dire che è lì che bisogna concentrare gli sforzi. E soprattutto fare una scelta: quali sono i controlli da privilegiare?"

La Csdl vuole poi fare luce sull'impennata di raccolta bancaria ipotizzando, in sostanza, un possibile legame con entrate non dichiarate. “Molto più semplice tassare i soliti noti senza farsi troppe domande”, attacca il sindacato che si sofferma su quanti continuano a “farla franca – scrive - non pagando i debiti verso lo Stato o dichiarando redditi nulli o inferiori a 15mila euro l'anno, come avviene per quasi 2mila operatori economici”.

Con riferimento alla norma che prevede controlli automatici per chi ha dichiarato, per tre anni, meno di 15mila euro, prosegue Merlini, "il segretario ha risposto che (il meccanismo, nda) scatterà nel 2027. Questo vuol dire che si darà la possibilità, a questi soggetti, di redimersi. Quindi, magari, di dichiarare per un anno la fatidica soglia superiore ai 15mila euro. Ma gli anni precedenti? C'è ancora la possibilità di farla franca per gli anni passati".

Il sindacato ricorda poi la condizione dei cittadini che, in determinati casi e in buona fede, ad esempio per un'eredità, non hanno dichiarato patrimoni detenuti all'estero e che, nonostante l'ammontare delle imposte rimanga uguale in quanto già pagate fuori confine, vengono comunque sanzionati.

