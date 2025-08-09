CoopVoce lascia TIM e passa a Vodafone. Fabbri: "Già avviate interlocuzioni con il nuovo partner"

Sono circa 3000 i clienti CoopVoce a San Marino. Dopo 18 anni con TIM, l'operatore virtuale inaugura una nuova fase, cambiando partner. Entro la fine dell'anno si completerà, infatti, il passaggio alla rete Vodafone. Che, però, sul Titano - al momento - non ha né copertura, né connessione, appannaggio di TIM sulla rete mobile 5G come gestore dominante. Inevitabile qualche disagio per gli utenti, costretti al cambio di operatore, e temendo comunque svantaggi, anche in prospettiva, sul piano tariffario.

Molti nell'ultimo periodo si sono già rivolti a TIM San Marino per effettuare la migrazione. In qualche caso, invece, ci viene riferito che utenti residenti in territorio o che ne abbiano bisogno per motivi di lavoro, ai quali era già stata disattivata la SIM CoopVoce, si siano messi in contatto diretto con l'operatore CoopVoce ottenendo – pare - una sorta di deroga, e quindi l'appoggio tuttora alle antenne Telecom. La questione rimane aperta: il Governo al corrente della situazione, ha già avviato le necessarie interlocuzioni.

"Siamo, con grande soddisfazione, in questa fase di implementazione delle infrastrutture del Paese - dice il Segretario di Stato per le Tlc, Rossano Fabbri - che servono proprio a reggere il carico anche degli operatori che vorranno affacciarsi alla Repubblica di San Marino. In particolare - fa sapere - con Vodafone c'è un'interlocuzione in corso già da tempo; è già stata manifestata da parte di Vodafone la volontà di vagliare la possibilità di essere in San Marino. C'è stata onestamente una fase dove un passaggio aziendale di Vodafone ha rallentato le interlocuzioni in corso, ma una volta che è stato effettuato il passaggio aziendale che coinvolgeva Vodafone già da settimane, è stata manifestata da parte di Vodafone stessa la volontà di rimettersi in tavolo per sostanzialmente dare corso alla possibilità di venire a San Marino. Con questo - assicura - si risolveranno anche naturalmente le questioni legate a Coopvoce. Qualora Coopvoce - aggiunge - solo ed esclusivamente per la Repubblica di San Marino vorrà continuare, senza soluzione di continuità, a dare il servizio alle proprie utenze, ai propri abbonati, dovrà fare richiesta fin da subito a TIM e TIM per i rapporti contrattuali che ha con lo Stato dovrà mettere a disposizione, come peraltro fa anche già per altri operatori, seppure minori, le proprie infrastrutture in roaming per fare in modo che le utenze funzionino anche nella Repubblica di San Marino. Con l'interlocutore privilegiato, lo Stato lavora per garantire la libera concorrenza e siamo persuasi del fatto - conclude il Segretario Fabbri - che anche questo grande obiettivo potrà essere raggiunto a breve".