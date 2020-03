Coronavirus: in Italia firmato protocollo sicurezza lavoratori, Csu "La salute dei lavoratori prima di tutto!"

"Questa mattina, presso la presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Lo affermano i sindacati in una nota unitaria, parlando di "un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici".

"L'accordo che questa mattina abbiamo sottoscritto - affermano Cgil, Cisl e Uil - consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro".



Intanto al Csu, in una nota, chiede che la sicurezza dei lavoratori deve essere garantita in maniera assoluta nelle aziende che resteranno aperte. Per tutte le altre è opportuno in questo momento il blocco totale delle attività per un periodo determinato. Eventuali eccezioni da valutare – caso per caso - devono avere la certificazione obbligatoria da parte della Protezione Civile riguardo alla possibilità di operare in piena sicurezza e rispetto delle disposizioni emesse. Per la CSU lavorare in sicurezza e tutelare la salute nei luoghi di lavoro per sconfiggere in Coronavirus sono "le condizioni indispensabili per rilanciare al più presto la nostra economia e difendere l’occupazione".