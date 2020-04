Coronavirus: nuovi interventi per famiglie, imprese e lavoratori. Ecco le principali misure

Le misure annunciate sono arrivate tramite un decreto legge dedicato, il numero 63, che introduce il reddito minimo di 580 euro mensili garantito già dal 1 marzo. Destinatarie le famiglie sammarinesi in difficoltà, anche se formate da una sola persona. Alla somma si aggiungono 150 euro per il coniuge o il convivente e 50 euro per ogni altro componente. Previsto anche un importo pari alla metà dell'eventuale canone di affitto mensile. Si può accedere ai benefici con un reddito familiare mensile inferiore al reddito minimo garantito. Può usufruire dell'aiuto il nucleo con denaro o strumenti finanziari, sia a San Marino che all'estero, inferiori a 6mila euro. L'importo sarà accreditato in parte sulla Smac e in parte tramite bonifico per le spese non effettuabili con la carta. Per i genitori lavoratori dipendenti permesso parentale straordinario di massimo 150 ore, con divieto di licenziamento. Il pagamento dei canoni d'affitto per l'edilizia sovvenzionata sono ridotti e il versamento dilazionato.

Per imprese, autonomi e liberi professionisti i termini per presentare la dichiarazioni dei redditi e il versamento della relativa imposta sono prorogati al 31 agosto. Se l'imposta supera i 300 euro, potrà essere versata in tre rate nel corso del 2020. Nel decreto si legge anche della dilazione per i debiti iscritti a ruolo. E per chi ha smesso di operare per motivi legati al Covid è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione degli immobili utilizzati per l'attività. Per quelli di proprietà pubblica i pagamenti sono sospesi e dilazionati. Previste anche deroghe sui termini di pagamento dei contributi per lavoratori autonomi e di versamento per i lavoratori dipendenti.ù

Il Governo si impegna poi a costituire un fondo straordinario per rilanciare l'economia. Servirà a mettere in campo, tra le altre cose, finanziamenti agevolati alle imprese e finanziamenti a fondo perduto a imprese e famiglie. L'Eccellentissima Camera può anche rilasciare una garanzia sui finanziamenti alle famiglie che abbiano meno di 10.000 euro tra disponibilità liquide e strumenti finanziari e che non ne abbiano all'estero. Forma di supporto che arriva, ad esempio, se uno dei componenti ha perso il lavoro. Il sostegno con garanzia è previsto anche per gli operatori economici.